"Le temps d'attente a doublé": plus de 14h de file pour voir le cercueil d'Elizabeth II, l'accès a été suspendu

Le déferlement de condoléances et d'émotion populaire qui a suivi dans le monde entier la mort d'Elizabeth II reflète son statut de dernière monarque planétaire, qui a marqué par sa constance son époque, à cheval entre les XXe et XXIe siècles.

Les dirigeants du monde entier et les sujets de Sa Majesté ont rendu hommage à la souveraine qui a régné le plus longtemps dans l'Histoire du Royaume-Uni et qui s'est éteinte le 8 septembre à 96 ans, après plus de 70 ans sur le trône.



La reine Elizabeth aimait aller à la rencontre du public. Elle estimait qu'elle devait être vue pour être crue - un principe qu'elle avait mis en application jusque dans sa garde-robe aux couleurs éclatantes.



Les Britanniques lui ont rendu la pareille, se massant le long des routes au passage du corbillard et patientant des heures dehors, parfois toute la nuit, pour se recueillir devant son cercueil, à Edimbourg puis Londres.



Près de trois jours après l'arrivée du cercueil de la reine Elizabeth II à Westminster Hall, où la dépouille de la monarque va reposer jusqu'à ses funérailles le 19 septembre, des milliers de personnes font encore la queue le long de la Tamise, en face des Chambres du Parlement, à Londres pour lui rendre un dernier hommage.

La file suspendue

Ce vendredi, l'accès à la file d'attente pour voir le cercueil d'Elizabeth II a été suspendu en raison de la forte affluence, a indiqué le gouvernement.

Il a été suspendu "pour au moins six heures" a-t-il précisé. Le temps d'attente avant cette suspension était monté à 14 heures et la file d'attente serpentant dans le centre de Londres faisait plus de 8 kilomètres.

La file d'attente pour voir le cercueil de la reine fait 7,9 km de long. Selon Amélie Schildt, notre journaliste présente sur place, on est passé à 14h de file. "Le temps d'attente a doublé depuis jeudi."



"Elle était le visage de la raison. On pensait toujours que tout irait bien si elle disait que tout irait bien", explique Gina Carver, 60 ans, une Anglaise qui patientait comme tant d'autres pour voir le cercueil, drapé de l'étendard royal et couvert de sa couronne, dans le cadre imposant du Westminster Hall.

Jeudi, une file impressionnante de 7 h a été filmée...