Les corgis de la Reine ont leur propre arbre généalogique: mais pourquoi avait-elle jeté son dévolu sur ce chien?

Pourquoi la Reine a-t-elle jeté son dévolu sur des corgis ? La réponse à cette question peut résonner comme étant très familière pour de nombreux parents. En 1933, lorsque la princesse Elizabeth était âgée de 7 ans, elle a demandé à ses parents pour son anniversaire un corgi... Parce que certains de ses amis en avaient un.

Ce chien court sur pattes, aux oreilles pointues et au long dos tire son nom du celtique "Cor gi", signifiant "chien nain".

A l'époque, les corgis de Pembroke étaient des animaux de compagnie assez populaires au Pays de Galles. Le duc d'York, le père d'Elizabeth, a approché une éleveuse respectée nommée Thelma Gray qui a proposé à la famille trois chiots.

Leur choix s'est porté sur un petit corgi officiellement nommé Rozavel Golden Eagle, car il était le seul à avoir un petit bout de queue à remuer, et Elizabeth et Margareth voulaient savoir quand il était content. Le chiot est ensuite devenu célèbre sous le nom de Dookie. Le personnel du chenil avait entendu qu'il était destiné à la famille du duc d'York avait décidé de le surnommer ainsi et le surnom est resté.

Dookie n'était pas le plus commode des corgis, mordant les courtisans et les visiteurs, mais cela n'a pas empêché une photo de presse d'Elizabeth et du petit tyran de charmer le public et de rehausser le profil du corgi de Pembroke.

Après Dookie, il y a eu Susan, reçue pour ses 18 ans, jusqu'à Fergus et Muick, acquis peu avant la mort de son époux Philip... Elizabeth II a possédé en tout une trentaine de corgis. Ses petits chiens restent indissociables de son image.

Elizabeth II, décédée jeudi à l'âge de 96 ans, c'était une tenue unicolore, une paire de gants, un sac à main noir... et un corgi trottinant à ses côtés.

A l'occasion du décès d'Elizabeth, même les chiens de la souveraine ont eu droit à la publication de leur arbre généalogique par la chaîne britannique, la BBC.