"Il a voulu te doubler" : faux jumeaux, Nicolas et Thomas ont tous les deux écrit à la même candidate de l’Amour est dans le pré

L’heure est au speed dating dans l’Amour est dans le pré. Dans ce second épisode, les candidats rencontrent leurs prétendant(e)s en face à face. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette quatorzième saison réserve quelques surprises.

Nicolas et Thomas sont faux jumeaux. Ils sont nés le même jour mais ne se ressemblent pas à l’identique. Sans le savoir, ils ont tous les deux craqué sur la même candidate, Soraya. Âgée de 31 ans, elle élève des chevaux avec sa maman qui participe, elle aussi, à l’émission cette année. Soraya a donc reçu les lettres des jumeaux et les a tous les deux invités à venir au speed-dating. Nicolas ne savait pas que son frère avait aussi envoyé un courrier. "Je t’ai écrit et j’ai seulement appris que, lui, avait envoyé une lettre vraiment à la fin du temps autorisé pour envoyer un courrier" confie Nicolas à Soraya lors de son rendez-vous. "Il a voulu te doubler" taquine la jeune femme.

Une situation cocasse que les deux hommes appréhendent avec humour. "On verra si on sera encore frères après" plaisante Thomas, qui avait d’ailleurs déjà participé à l’émission l’année dernière. "Je te donnerai du chocolat et ça ira mieux demain !", rétorque son frère Nicolas.

Lors des choix, Soraya a annoncé qu’elle invitait Nicolas pour le séjour à la ferme. Une décision qui a ravi le jeune homme. Thomas, quant à lui, n’a pas réussi à cacher sa déception.