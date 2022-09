Le film "Close" de Lukas Dhont représentera la Belgique aux Oscars

"Close" de Lukas Dhont représentera la Belgique aux Oscars, annonce vendredi Flanders Image dans un communiqué.

Le long métrage, lauréat du Grand Prix au Festival de Cannes, pourra de cette manière prétendre à l'Oscar du long métrage international, à condition qu'il soit retenu par la suite parmi les nommés.

Avec "Close", le jeune prodige belge signe un film sur l'amitié et la responsabilité. Le long métrage plonge dans l'histoire de Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Les rôles principaux sont endossés par les nouveaux venus Eden Dambrine et Gustav De Waele et les actrices Émilie Dequenne et Léa Drucker.

A Cannes, "Close" avait marqué les esprits au point d'être félicité par une standing ovation de plus de 15 minutes. Le film y avait remporté le Grand Prix, ex aequo avec "Stars At Noon" de la Française Claire Denis.

En ce qui concerne la course aux Oscars, les films soumis seront examinés dans les mois à venir par les membres du comité des langues étrangères de l'Académie des Oscars. Une liste restreinte de neuf films sera ensuite établie à l'automne, avec un maximum de cinq longs métrages nommés au final pour un Oscar. Les nominations officielles seront annoncées le 24 janvier 2023. La cérémonie de remise des prix aura quant à elle lieu le 12 mars 2023 au Dolby Theatre à Hollywood.

En 2018, Lukas Dhont avait déjà connu la course aux Oscars après s'être fait remarquer sur la Croisette avec son premier film "Girl", présenté dans la section "Un Certain Regard", qui lui avait valu quatre récompenses à Cannes. Il s'était ainsi vu décerner la Caméra d'Or, prix qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues, le Prix d'interprétation dans la section "Un Certain Regard", le prix indépendant "Queer Palm" pour son traitement des thématiques altersexuelles et le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un Certain Regard".

"Close" fera l'ouverture du Film Fest Gent le 11 octobre. Le film sortira dans les salles belges le 2 novembre.