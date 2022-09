Après les corgis de la reine Elizabeth II, voici les deux nouveaux petits pensionnaires de Buckingham Palace

Ce n'est pas un secret, Elizabeth II était connue pour son amour des corgis. Si le nouveau roi Charles III aime les animaux comme sa mère, c'est une autre race de chien qui a séduit son cœur : les Jack Russell.



Le décès d’Élizabeth II à 96 ans le 8 septembre dernier a rendu des millions de personnes dévastées à travers le monde. Parmi les malheureux, ses deux corgis adorés qui répondent au nom de Muick et Sandy. Maintenant que la reine n'est plus là, ses boules de poils devraient revenir au prince Andrew et à sa fille, la princesse Beatrice. Pourquoi ? Ces derniers avaient offert les chiots à Elizabeth II à la mort de son mari, le prince Philip. Muick et Sandy ne déambuleront donc plus dans les immenses couloirs de Buckingham Palace.

Un déménagement et un emménagement

Le nouveau roi Charles III et la nouvelle reine consort Camilla ne vont pas emménager seuls, ils vont emmener avec eux deux chiens. Beth et Bluebell sont deux Jack Russell qui avaient été adoptés par Camilla Parker Bowles dans un refuge : "Ce sont des membres de la famille, des amis et des compagnons toujours fidèles et, comme toute autre personne passionnée par les chiens, je ne peux pas imaginer la vie sans eux", avait-elle expliqué à l’"Express UK".



©BELGA



©BELGA



Des chiens stars pour la bonne cause

En octobre 2021, Camilla et Charles avaient pris la pose à côté de leurs animaux sur leur compte Instagram : "Bluebell et Beth, les chiens secourus par la duchesse de Cornouailles, sont fiers de vous dévoiler leurs bandanas Wear Blue for Rescue dans le cadre de la nouvelle campagne de Battersea. L'opération de sauvetage célèbre tous les incroyables animaux de compagnie qui ont besoin d'une seconde chance. La duchesse a adopté Bluebell et Beth de la Maison Battersea des chiens et chats, une opération de charité qui a permis d'offrir un foyer à plus de trois millions d'animaux depuis sa création en 1860."

Des chiens royaux très engagés pour la bonne cause, tout comme leurs maîtres.