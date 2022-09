Une ex-compagne d'Elon Musk vend des anciennes photos du milliardaire pour 165.000 dollars

Bingo pour Jennifer Gwynne, l'ancienne petite amie du patron de Tesla, Elon Musk. Ce jeudi 15 septembre 2022, elle a remporté le pactole à une vente aux enchères en vendant une collection de 18 photos-souvenirs de son ex-compagnon pour la (toute petite) somme de 165.000 dollars.



Si elle possédait cette série de photos old school, c'est parce que Jennifer Gwynne a été en couple avec le milliardaire pendant un peu moins d'un an durant 1994 et 1995. Les deux se sont rencontrés sur les bancs de l'université de Pennsylvanie.



Selon le média Fox29, le couple a mis un terme à leur idylle lorsqu'Elon Musk a obtenu son diplôme et a ainsi déménagé en Californie pour entamer son doctorat à Stanford. Pas de relation à distance possible. "Il n'était pas doué au téléphone. Il n'était pas doué pour les relations longues distance", a déclaré la principale intéressée à la chaîne de télévision. Elle précise néanmoins qu'il n'y a pas d'animosité au sein de l'ancien couple, car la séparation s’est passée en bon terme.

Que comportait les photos vendues ?

Adjugés par la maison d’enchères RR Auction, les clichés sont très personnels. On peut y voir des souvenirs du patron de Tesla dans sa période d'étudiant en économie. À en croire les photos, on peut deviner qu'il passait du bon temps avec ses amis et sa petite amie, Jennifer Gwynne.



Mais la vente ne s'est pas limitée aux photos, ce sont plusieurs affaires en lien avec le milliardaire qui ont été mises aux enchères. Parmi les articles vendus figurait un collier en or 14 carats ornés d’une petite émeraude verte, qui s'est vendue à 51.008 dollars. Une carte d'anniversaire signée de Musk à Gwynne, dans laquelle il l'appelait "Boo-Boo", s'est quant à elle vendue pour 16.643 dollars. Organisée par Jennifer Gwynne, elle a expliqué qu'elle cédait ces objets pour financer les études universitaires de son beau-fils.



On se demande tout de même ce que pense Elon Musk de tout ça.... Le patron de SpaceX n'a pas commenté publiquement la vente aux enchères, mais il a fait un clin d'œil à la vente. Sur Twitter, il a remplacé son avatar par l'une des photos vendues.



