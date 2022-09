"Nous sommes impatients que cela puisse être vue par le monde entier": le très célèbre “Hollywood Sign” s'offre un petit lifting

À Hollywood, il n'y a pas que les vedettes qui se font faire des liftings : le très célèbre écriteau monumental formé des lettres capitales du nom de ce quartier de Los Angeles va bénéficier d'un ravalement de façade.



Le fameux panneau, érigé en 1923 et surplombant la capitale mondiale des studios de cinéma, va donc se refaire une beauté avant de célébrer son centenaire l'an prochain. Les travaux débuteront lundi et doivent durer environ huit semaines, a annoncé le Hollywood Sign Trust, l'organisme chargé de la protection du site.



Après un nettoyage effectué au jet sous pression, les lettres, d'une hauteur de 14 mètres, seront repeintes. Une quantité totale de 1.500 litreS d'apprêt et de peinture blanche a été prévue.

"Ce panneau fait la fierté de Los Angeles et nous sommes impatients que cette rénovation puisse être vue par les fans du monde entier, à l'occasion de ce centenaire très spécial", a commenté Jeff Zarrinnam, le président du Hollywood Sign Trust.