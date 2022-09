"Elle a besoin d'aide": le comportement étrange de Cara Delevingne inquiète ses proches

Trop bavarde, des manières "étranges", des jambes meurtries et des yeux enfoncés, depuis plusieurs jours l'attitude du mannequin Cara Delevingne interpelle les internautes. Le média Page Six a partagé la semaine passé une vidéo inquiétante de la jeune femme de 29 ans dans laquelle cette dernière se trouve à la sortie de l'aéroport de Van Nuys et peine à tenir debout. Elle tourne en rond sans chaussures, tout en faisant tomber son téléphone à plusieurs reprises.

Un comportement "inquiétant", qui a alarmé ses proches. Son amie l'actrice Margot Robbie est donc allée lui rendre visite. Mais quelques temps plus tard, la comédienne australienne est sortie de la maison de sa comparse avec les larmes aux yeux.

Ce vendredi 16 septembre, des proches du top-modèle britannique ont confié au média TMZ que sa santé mentale était au plus bas et qu'ils auraient prévu une intervention. "Elle se bat contre des choses qui sont bien plus graves que l'utilisation de substance", a déclaré son entourage au tabloïd américain. Ce n'est pas la première fois que ses proches souhaitent l'envoyer en cure.



Ses proches sont inquiets, mais ses fans les sont aussi. Sur twitter, les commentaires vont bon train: "Pourquoi personne ne s'inquiète pour Cara Delevingne ?? A ce rythme dans quelques semaines elle fait une overdose ! Je ne comprends pas pourquoi aucun de ces proches l’on hospitalisé", "Cara Delevingne elle me fait trop de peine, c’est trop triste", "J’espère que Cara Delevingne pourra se faire aider, c’est trop triste de la voir comme ça", "Wow, les images de Cara Delevingne sont inquiétantes, j’espère qu’elle est épaulée."