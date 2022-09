La princesse Amalia des Pays-Bas prise pour cible par une organisation criminelle? Elle est placée sous surveillance étroite

Faut-il s'inquiéter pour la sécurité de la princesse Amalia des Pays-Bas ? C'est en tout cas ce que redoutent les autorités néerlandaises, qui soupçonnent qu'elle soit la cible d'une organisation criminelle active dans le milieu de la drogue, la Mocro Maffia. D'après De Telegraaf, les mesures de sécurité autour de l'héritière néerlandaise ont été renforcée, car les autorités craignent un enlèvement ou un attentat. La princesse ne réside donc pour le moment plus dans sa résidence étudiante à Amsterdam et est rentrée temporairement au palais royal auprès de ses parents.



D'après une source au sein des services de renseignements, deux détenus néerlandais, Ridouan Taghi (désigné comme le principal chef du plus grand groupe de la Mocro Maffia) et Mohammed B. (emprisonné à vie pour le meurtre du cinéaste Theo van Gogh en 2004), son en contacts étroits. Les deux hommes ont été détenus ensemble dans l'Extra Beveiligde Inrichting (EBI) de Vught. Et c'est justement parce que les contacts étaient trop étroits, Mohammed B. a été transféré. C'est ce que rapporte le ministère de la Justice. Depuis, les deux hommes s'envoient des lettres contenant des versets du Coran, qui pourraient contenir des messages codés dans lesquelles il pourrait être question de tentative d'enlèvement et d'attentats.



Cette nouvelle intervient moins de deux semaines après le début des études de la princesse à l'université d'Amsterdam.