Exit Kim Kardashian, le rappeur Kanye West aurait retrouvé l'amour dans les bras d'un très célèbre mannequin

Kanye West ne serait plus un cœur à prendre. Selon plusieurs médias américains, le rappeur serait en couple avec le mannequin zimbabwéen Candice Swanepoel. Néanmoins, pour certains, il ne s'agirait que d'un coup de marketing.

C'est le média américain Page Six qui a révélé l'idylle que Kanye West et Candice Swanepoel. Mais des sources indiquent également au journal que ce n'est pas vraiment le grand amour. Selon les sources, ce couple servirait uniquement à faire vendre les lunettes de soleil de la nouvelle marque de Kanye West.

Après l'annonce sur les réseaux sociaux de Candice en tant que nouveau visage de la marque, le "nouveau" couple a fait la fête ensemble. Ils ont été aperçus lors d'un événement de la Fashion Week de New York. Selon TMZ, après la soirée, ils sont partis dans le SUV de West et se sont dirigés vers le même hôtel. Pendant ce temps, une source a déclaré à ET, "Kanye et Candice sortent ensemble et leur relation est nouvelle... Ils se sont connectés sur la mode et la créativité."

Pour certains, il est évident qu'il n'a pas échappé à West (qui a le sens du marketing) qu'une romance très médiatisée ferait des merveilles pour les finances de la marque. À noter que la top-modèle est également le visage de la marque SKIMS de... Kim Kardashian. (coïncidence ?)