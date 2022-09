Kim Kardashian snobé par la prêtresse de la mode Anna Wintour en plein défilé (vidéo)

On peut être une personnalité publique et se prendre des vents. Kim Kardashian en est la preuve vivante. Lors de la Fashion Week à New-York, et alors qu'elle assistait au défilé Fendi printemps 2023, Kim K a été snobée par Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue.



Kim Kardashian était parmi les invités installés au premier rang. Avec elle : Sarah Jessica Parker, mais aussi l’actrice et Dj, LaLa Anthony. Si le premier rang est une preuve de haut standing, elle n'empêche pas la prêtresse de la mode de vous snober si elle en a envie. Celle qui a inspiré le personnage de Miranda dans "Le Diable s'habille en Prada" est connue pour son tempérament glacial. Alors qu'elle se dirige vers la célèbre sœur Kardashian, elle se tourne vers sa voisine. Dans la vidéo très vite devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir les yeux de Kim Kardashian s’écarquiller.

L'extrait ne dure que quelques secondes, mais il est possible de voir que l'ancienne compagne de Kanye West prononce subtilement un "bonjour" tout en ajustant son sac à main. Elle essaye de dissimuler le malaise comme elle peut.



Un véritable vent ? On ne peut pas l'affirmer. La vidéo est coupée au milieu de la scène. Il est donc possible qu'après, Wintour se soit tournée vers la star de télé-réalité pour la saluer. Ce qui ne serait pas surprenant, car les deux icônes de la mode (dans des styles très différents) se connaissent relativement bien. Il y a quelques semaines, l'entrepreneuse Kim Kardashian avait d’ailleurs publié une photo d’elles deux avec le même carré très stricte. D'ailleurs, Kim K a même déjà été validée pour faire la couverture de Vogue, mais aussi pour des collaborations entre le magazine et sa marque de soins de la peau, SKKN by Kim.