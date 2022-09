"Vous nous faites peur": Blake Lively publie des photos d'elle enceinte pour décourager les "11 gars qui attendent" devant sa maison

Blake Lively, qui en a assez, a posté de nombreux clichés de son ventre naissant sur Instagram, dénonçant les paparazzis qui surveillent sa maison.



"Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie pour que les 11 gars qui attendent devant chez moi me laissent tranquille", a-t-elle écrit en légende de plusieurs clichés d'elle, le ventre rond.



"Vous nous faites peur à moi et à mes enfants. Merci à tous les autres pour tout l'amour et le respect et pour continuer à ne plus suivre les comptes et les publications qui partagent des photos d'enfants. Vous avez tout le pouvoir contre eux. Et merci aux médias qui ont une "politique sans enfants". Vous faites toute la différence."





L'actrice, qui est enceinte de son quatrième enfant avec Ryan Reynolds, a posté 10 images d'elle, dont des clichés d'elle et de son mari.



Le couple est parent de trois enfants: James, 7 ans, Inez, 5 ans, et Betty, 2 ans.