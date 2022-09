James, le plus jeune petit-fils de la reine Elizabeth II a, lui aussi, veillé sur son cercueil

Samedi, James, 14 ans, fils du prince Edward et de Sophie, comtesse de Wessex, a participé à une veillée familiale silencieuse de 15 minutes devant le cercueil de la reine à Westminster Hall. Le plus jeune petit-fils de la reine Elizabeth II, vicomte Severn, s'est joint à ses cousins pour rendre hommage à la monarque défunte, relate le Daily Mail.

Les sept autres petits-enfants de la reine, dont la sœur de James, Lady Louise, 18 ans, et ses cousins, le prince William, 40 ans, le prince Harry, 38 ans, Peter Phillips, 44 ans, Zara Tindall, 41 ans, la princesse Beatrice, 34 ans, et la princesse Eugénie, 32 ans, ont assisté à la veillée.

L'adolescent est apparu solennel en montant la garde à côté du cercueil de sa grand-mère, la tête inclinée. Ses parents Edward et Sophie étaient également présents et ont regardé leurs deux enfants monter la garde depuis une plateforme d'observation.

Tout comme ses cousins masculins, James a porté les médailles commémoratives qui leur ont été remises par la reine. Il a épinglé ses médailles du jubilé de diamant de 2012 et de platine de 2022 sur le devant de son costume noir.

La veillée familiale a été suivie par des membres du public, qui avaient fait la queue pendant 16 heures pour rendre hommage à la reine Elizabeth, décédée à l'âge de 96 ans le 8 septembre.

Il s'agissait d'une rare apparition publique pour James, qui se tient le plus souvent à l'écart des projecteurs. Au sujet de sa décision d'assister à la veillée avec ses cousins, une source royale a déclaré au magazine People que "les petits-enfants, à l'invitation du roi, sont très désireux de présenter leurs respects".

À part assister aux grands événements royaux avec leurs parents, James et Louise mènent une vie relativement privée. Edward et Sophie ont refusé de donner à leurs enfants les titres de prince et de princesse, bien qu'ils puissent choisir d'utiliser ces titres après leurs 18 ans.

Selon un décret de 1917 publié par le roi George V, les enfants et petits-enfants d'un souverain régnant ont automatiquement droit aux titres de prince ou de princesse et de HRH (His/Her Royal Highness).

La comtesse de Wessex a expliqué sa décision et celle d'Edward de ne pas donner de titres à leurs enfants dans une interview accordée en 2020 au Times of London.

"Nous essayons de les élever en comprenant qu'il est très probable qu'ils devront travailler pour gagner leur vie", a-t-elle déclaré. "C'est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas utiliser de titres de noblesse. Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c'est très peu probable."

À 14 ans, James est proche de l'âge qu'avaient le prince William et le prince Harry lorsqu'ils ont marché derrière le cercueil de leur mère, la princesse Diana, lors de ses funérailles le 6 septembre 1997. À l'époque, William avait 15 ans et Harry 12 ans.

Dans un documentaire de la BBC datant de 2017, William a décrit sa participation au cortège funéraire entre le palais de Kensington et l'abbaye de Westminster comme "l'une des choses les plus difficiles que j'aie jamais faites, cette marche."