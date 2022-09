Post Malone fait une terrible chute sur scène en plein concert: "Sa jambe tremblait de façon incontrôlable"

Post Malone a fait une terrible chute sur scène pendant un concert. Les faits se sont produits samedi soir à Saint-Louis dans le Missouri, à l'Enterprise Center, pendant qu'il interprétait son titre "Circles".

Des médecins ont dû intervenir pour le soigner. Le chanteur a expliqué que pendant la partie acoustique de son spectacle, il y a une zone sur la scène qui s'ouvre vers les instruments inférieurs. Mais il a oublié l'existence de cette fosse durant son show et est tombé à travers.



Un témoin dit à TMZ qu'une de ses jambes tremblait de façon incontrôlable. Les médecins se sont précipités et l'ont encadré alors qu'il quittait la scène.



Il a demandé à ses fans de lui laisser quelques minutes pour se reprendre, mais tout le monde était inquiet et certains fans doutaient de son retour.

15 minutes plus tard, Post Malone a refait surface et a interprété "Rockstar" et "Cooped Up". L'artiste était déterminé à continuer même s'il avait visiblement mal pendant qu'il chantait. Le chanteur a remercié la foule d'avoir tenu bon et leur a dit qu'il y avait un "gros trou dans la scène". Il a terminé le spectacle et est même resté après pour signer quelques autographes.



Après le show, Post Malone s'est excusé d'avoir dû écourter le spectacle, précisant qu'il allait bien après une visite à l'hôpital et que la tournée va continuer.