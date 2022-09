"Je ne pensais pas pouvoir t'aimer davantage": Courteney Cox partage une parodie d'un ancien spot publicitaire (vidéo)

Courtney Cox, l'ancienne star de Friends a l'habitude de divertir ses fans avec des vidéos humoristiques postées sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, elle a décidé de réitérer l'expérience en postant un nouveau clip dans lequel elle rejoue une ancienne de ses publicités... Enfin presque. On vous explique.



En 1985, à 21 ans, Courteney était le visage de Tampax dans une publicité télévisée. Aujourd'hui, elle l'a actualisée en parlant cette fois-ci de la ménopause. En combinant les deux vidéos ensemble, l'actrice a partagé la parodie sur Instagram. Alors que dans l'ancienne séquence, on la voit demander aux téléspectateurs si leur vie change une fois par mois à cause de leurs règles, Courteney dans le nouveau clip demande aux spectateurs si leur vie a changé à cause de la ménopause. Courteney demande : "Vous avez toujours des bouffées de chaleur ? Laissez-moi vous le dire franchement."



En étant 100 % honnête, elle a poursuivi : "La ménopause va changer la façon dont vous vous sentez en vieillissant. La ménopause vous dévore toute crue. C'est horrible. Rien d'autre ne peut faire ça."



Courtney Cox termine la parodie du spot publicitaire en disant : "Rappelez-vous - il n'y a rien de bon dans la ménopause. Elle peut en fait changer la façon dont vous vous sentez en vieillissant."



Les fans ont rapidement commenté le sketch. Et même l'ancienne star de Geordie Shore, Vicky Pattison, y est allé de son commentaire en déclarant : "Je ne pensais pas pouvoir t'aimer davantage... Puis tu as fait ça."