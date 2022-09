Un restaurant poursuit un client qui a laissé un pourboire de 3 000 dollars, mais ne l'a pas payé

Un restaurant de Pennsylvanie poursuit un client pour plus de 3 000 dollars après que ce dernier a laissé un pourboire très généreux à une serveuse et a ensuite contesté le montant facturé sur sa carte de crédit, laissant le restaurant débourser l'argent pour sa serveuse.



Mariana Lambert, serveuse au Alfredo's Pizza Cafe situé à Scranton, en Pennsylvanie, était ravie lorsqu'un client a laissé plusieurs milliers de dollars en pourboire pour son service. Elle avait l'impression d'avoir touché le jackpot, jusqu'à ce que le généreux client décide de récupérer l'argent et que le restaurant poursuive l'homme en justice.



Le client, identifié comme Eric Smith, avait commandé un plat qui ne coûtait que 13,25 dollars. Il a porté l'article sur sa carte de crédit, a ajouté le pourboire de 3 000 dollars et a écrit : "Pourboires pour Jésus". Le client a affirmé que le généreux pourboire faisait partie d'un mouvement sur les réseaux sociaux appelé "Tips for Jesus".





La serveuse, qui était "sous le choc", a déclaré qu'il s'agissait d'un geste extrêmement généreux qui "m'a vraiment touché au cœur", à un moment où de nombreuses personnes et entreprises se remettaient sur pied après le COVID.



"Cela m'a beaucoup touchée, car tout le monde traverse des épreuves", a-t-elle déclaré.



Mais Mariana a appris que le généreux client n'était finalement pas si généreux que ça, et a contesté le débit auprès de sa société de carte de crédit. Cependant, le restaurant avait déjà remis les 3 000 dollars à la serveuse.



Lorsque le restaurant a contacté le client au sujet du débit qu'il contestait, il espérait qu'il ne s'agissait que d'un gros malentendu et il a commencé à parler avec lui par le biais de Facebook. La direction du restaurant espérait résoudre l'incident, mais, après que plusieurs de ses messages soient restés sans réponse, elle a dû faire appel au bureau du magistrat et déposer des accusations.



Zachary Jacobson, le gérant du Alfredo's Cafe, a décrit toute cette épreuve comme étant "grave".



"Nous sommes tout simplement à court d'argent à ce stade et il nous a dit de le poursuivre en justice, alors c'est ce que nous allons finir par faire, je suppose", a déclaré Jacobson à WNEP News.



Le gérant a déclaré qu'au départ, lorsque sa serveuse a reçu le pourboire impressionnant, il était heureux pour elle et s'est dit que "quelqu'un essayait de faire quelque chose de bien".



Trois mois plus tard, rien n'a été résolu. Il espère qu'ils gagneront au tribunal et obtiendront le remboursement de leurs 3 000 dollars.



En attendant, il qualifie Mariana de serveuse "travailleuse" qui méritait l'argent.



"J'espère qu'il assumera ses actes, qu'il se présentera et qu'il paiera parce que vous n'auriez pas dû faire ça si c'était le résultat final", a-t-il dit.