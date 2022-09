Funérailles d'Elizabeth II: Philippe et Mathilde assistent à la cérémonie aux côtés des souverains européens

Réunie dans le deuil derrière le cercueil d'Elizabeth II, la famille royale britannique s'est jointe lundi à des centaines de dignitaires étrangers à l'abbaye de Westminster à Londres pour des adieux en grande pompe à la souveraine, à la hauteur de sa popularité planétaire.



Des souverains du monde entier assistent à la cérémonie dans l'abbaye de Westminster. Parmi eux, le roi Philippe et la reine Mathilde. Le couple royal, arrivé la veille à Londres, s'était déjà recueilli dimanche en début de soirée devant le cercueil de la défunte à Westminster Hall, la plus ancienne salle du parlement britannique.



Dans l'assistance figurent aussi notamment le président américain Joe Biden, arrivé à bord de sa limousine blindée ("The Beast"), l'empereur du Japon Naruhito, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore Charles Michel, président du Conseil européen.



Une page d'Histoire se tourne avec ces funérailles religieuses de la monarque qui a traversé ses 70 ans, sept mois et deux jours de règne avec un constant sens du devoir, sans jamais laisser percer une opinion, mais remplissant ses fonctions de cheffe d'Etat avec sérieux, bienveillance pour ses sujets et un humour pince-sans-rire parfois irrésistible.

