Le prince Harry et Meghan Markle éloignés de William et Kate dans l'abbaye de Westminster 

Exilés depuis 2020 aux Etats-Unis, l'actrice Meghan Markle et le prince Harry ont assisté aux funérailles de la Reine ce lundi, assis au deuxième rang. Ils étaient positionnés dans l'abbaye de Westminster juste derrière le roi Charles III et Camilla, la Reine consort. Aux côtés du duc et de la duchesse de Sussex se trouvaient la princesse Beatrice et son mari, Edoardo Mapelli Mozzi.

Au premier rang, aux côtés de Charles et Camilla, se trouvaient la princesse royale, son mari, Timothy Laurence; le prince Andrew; le Prince Edward et Sophie Wessex.

De l'autre côté d'une petite allée, se trouvaient au premier rang le prince et la princesse de Galles avec George et Charlotte; Peter Phillips; et Zara et Mike Tindall.

Les Sussex qui vivent en Californie depuis 2020, se trouvaient au Royaume-Uni quand la mort de la Reine a été annoncée le 8 septembre. Hasard du calendrier, ils devaient justement participer à une cérémonie de récompense lorsque la nouvelle a été annoncée.

Plus tôt dans la journée, Meghan, 41 ans, est entrée dans l'édifice religieux dans la sombre procession qui suivait le cercueil de la Reine. Devant elle se trouvaient Kate, les deux aînés de Cambridge, et le prince Edward avec Sophie.

Meghan s'est tenu brièvement à côté de Kate, George et Charlotte quand le cercueil d'Elizabeth II a été placé sur l'autel.

Le couple était sans ses enfants Archie, trois ans, et Lilibet, 15 mois. Ils sont restés en Californie avec la mère de l'actrice, Doria Ragland.

Avant le service, le duc de Sussex a mis de côté ses disputes avec son frère, le prince William, pour marcher à ses côtés derrière le cercueil de la reine.

Harry portait un costume civil plutôt qu'un uniforme car il n'était plus un membre effectif de la famille royale.