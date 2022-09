Après avoir réalisé 50 films, Woody Allen prend sa retraite à 86 ans

Au journal espagnol "La Vanguardia", Woody Allen a annoncé son intention de prendre sa retraite.



Ce n'est pas pour autant qu'il compte s'arrêter. Woody Allen souhaite désormais se consacrer à l’écriture d’un roman. En juin dernier, il avait déjà confié lors d’une interview avec Alec Baldwin ne plus être totalement emballé par le cinéma. Il a dit avoir perdu “beaucoup de (son) enthousiasme” pour le cinéma, et ce, entre autres, à cause de la popularité des plateformes de streaming.



Pour les fans du réalisateur, pas de panique. Vous pourrez encore voir encore une de ses œuvres au cinéma. Allen doit encore tourner un dernier film en France dans quelques semaines. Son prochain (et dernier) film, tourné en français dans les prochaines semaines, sera “passionnant, dramatique et aussi très sinistre” et très similaire à “Match Point” (film très sombre avec les acteurs Jonathan Rhys-Meyers et Scarlett Johansson), a-t-il expliqué. Ce n'est pas la première fois que Woody Allen tourne dans la capitale française au cours de sa carrière. Il avait filmé notamment “Midnight in Paris” en 2011.

Le réalisateur américain est tombé en disgrâce aux États-Unis après que sa fille adoptive l’a accusé de l’avoir agressée sexuellement quand elle était enfant. D'ailleurs, son dernier film, Rifkin’s Festival, avec Christoph Waltz et Louis Garrel, n’a pas connu le succès escompté.