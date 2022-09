Passe-Partout de Fort Boyard est en couple avec la mère de la compagne de Passe-Muraille: "C'est familal"

Les fans de l'émission le savent sûrement, Passe-Partout, qui est agent de la RATP en de dehors du programme, est en couple depuis plus de 12 ans. Si l'info n'est pas neuve, celui dont la véritable identité est André Bouchet a donné des précisions plutôt étonnantes les circonstances de sa rencontre avec son épouse dans la nouvelle dans l'émission 'Chez Jordan' du magazine Télé-Loisirs.



Avant d'entrer dans les détails, le présentateur de l'émission a demandé à Passe-Partout, comment allait sa femme. "Patricia va très bien, tout se passe bien", a-t-il sobrement déclaré.



Puis, le célèbre personnage de Fort-Boyard s'est laissé aller à quelques confidences. "Passe-Muraille voulait me rencontrer", commence-t-il. "Il est venu à l'association des personnes de petite taille pour rencontrer Passe-Partout et tout de suite le contact s'est bien fait avec Anthony (le vrai prénom de Passe-Muraille, NDLR)." Un timing parfait puisque à ce moment-là, la production de l'émission était en recherche d'"une autre personne de petite taille" afin de former un duo.

Et ce n'est pas qu'un duo d'écran, l'amitié entre les deux ne s'est pas limitée à cela. Pendant un dîner, Passe-Partout trouvé l'amour dans les bras de la mère de la femme de son comparse (vous suivez toujours ?). "Lui, il était dans son appartement et je lui dis tiens Anthony, je vais passer te voir chez toi. Je passe en voiture et je vois sur le balcon une jolie blonde, je l'appelle, et je lui dis : c'est qui cette jolie blonde, il me répond : c'est la maman de ma femme. Ensuite, il me demande si je veux monter prendre un verre, je suis monté et ça s'est fait comme ça."



Presque de la même famille par alliance donc... "Lui, il sort avec la fille. Et moi, je suis avec la maman de la fille", a déclaré avec un brin d'humour Passe-Partout. Pour enfin conclure : "C'est familial?!"