La petite princesse Charlotte est très au fait du protocole. Elle l'a déjà prouvé bon nombre de fois. Même si elle est plus jeune que son frère, la princesse Charlotte semble être plus au courant des bons comportements à adopter que le prince George qui est pourtant le futur roi d'Angleterre. Elle l'a une nouvelle fois prouvé lors des funérailles de la reine en rappelant à l'ordre son grand frère et ce, devant tout le monde.