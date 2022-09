Julien Doré réalise son rêve: il se rend dans la "cafète" de la série "Hélène et les garçons" (vidéo)

Julien Doré ne l'a jamais caché. Il est fan de la série "Hélène et les garçons". Le chanteur a réalisé son rêve dans le cadre du tournage de son dernier clip réalisé avec Big Flo et Oli, disponible sur la plateforme YouTube depuis 2 jours. Pour son clip #CoupdeVieux, le chanteur s'est rendu dans la fameuse cafète de la série "Hélène et les garçons" où il a dansé et partagé un moment avec les personnages d'Hélène, José et Laly.

Il a posté une photo de cette rencontre sur son compte Instagram en précisant: "Je peux tout arrêter, désormais", avec un émoji qui pleure de joie.