 Funérailles d'Elizabeth: bouleversée, Meghan Markle essuie discrètement ses larmes

Meghan Markle a été vue en train d'essuyer des larmes lundi alors que le cercueil de la reine Elizabeth II était transporté hors de l'abbaye de Westminster pour entamer son dernier voyage vers le château de Windsor.



La duchesse de Sussex s'est tenue aux côtés de la famille de son mari lorsque le cercueil du monarque a été placé sur un carrosse à la fin des funérailles royales. L'ancienne star de "Suits" a utilisé sa main gantée pour essuyer discrètement une larme qui coulait sur sa joue.



© Isopix



Lundi matin, au cours de la cérémonie funéraire, l'épouse du prince Harry était assise aux côtés de son mari au deuxième rang, derrière le roi Charles III et d'autres membres de la famille royale, tandis que William et sa femme Kate étaient assis au premier rang avec leurs enfants, de l'autre côté de l'allée.



En sortant de l'abbaye, les Sussex ont semblé se tenir la main et se réconforter mutuellement.



© Isopix



Après une heure de procession sur le Mall, Meghan et Harry se sont retrouvés à l'Arc de Wellington pour assister au retrait du cercueil du canon vieux de 123 ans et à son chargement dans le corbillard d'État pour entamer la dernière étape de son voyage vers la chapelle Saint-Georges. Meghan a de nouveau eu les larmes aux yeux en se tenant derrière le Roi et la reine consort Camilla.