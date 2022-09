Le rappeur Lil Nas X envoie des pizzas aux "homophobes" qui manifestent contre lui à l'extérieur de son concert (vidéo)

Dimanche soir, Lil Nas X a décidé de prendre les devants lorsqu'un groupe de manifestants "street ministry" s'est présenté à l'extérieur de son concert à Boston, dans le Massachusetts. "Alors les gens protestaient contre mon concert hier soir", a écrit le rappeur de 23 ans dans une vidéo TikTok, ajoutant: "Alors nous leur avons apporté de la pizza".



Dans la vidéo, l'un des membres de l'équipe de l'interprète de "Montero" apporte des boîtes de pizza à la foule en train de chanter - ce qu'elle a refusé.



Certains des manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Jésus est Dieu, même les démons le savent" et "Repentez-vous et croyez à l'Évangile".



Cependant, à la moitié de la vidéo - qui a déjà dépassé 1,6 million de vues en 2 heures - l'interprète de "Industry Baby" a fait une confidence surprenante.



"Malheureusement, l'un des homophobes était vraiment sexy", a-t-il écrit tandis que la caméra zoomait sur un manifestant et que la chanson "Mystery of Love" de Sufjan Stevens commençait à jouer.



Lil Nas X, de son vrai nom Montero Lamar Hill, a posté la même vidéo sur Twitter et a plaisanté sur le fait que, alors que les manifestants ont refusé la nourriture, il est "accidentellement tombé amoureux de l'un des manifestants homophobes".



Les fans, de leur côté, n'ont pas tardé à saluer le geste aimable - et sa capacité à trouver de l'humour dans la situation.



"Ça veut juste dire que tu as réussi", a écrit un internaute, ajoutant "ils faisaient aussi ça en 2011 avec Gaga".



D'autres ont plaisanté en disant que le rappeur devrait trouver l'homme dans la vidéo : "Nous aimons les merveilleuses histoires émotionnelles dans lesquelles d'ennemis, les gens tombent amoureux. Vas-y Nas, je crois en toi."



L'année dernière, Lil Nas X a reçu de nombreuses réactions négatives de la part de groupes religieux lorsqu'il a publié le clip de sa chanson Montero (Call Me By Your Name).



Dans la vidéo, le chanteur remettait en question les enseignements chrétiens sur le sexe et l'homosexualité lorsqu'il descendait en enfer via une barre de striptease, devenait un esclave sexuel et offrait une lap dance à Satan.



L'imagerie démoniaque n'a pas plu à de nombreux groupes conservateurs, qui ont affirmé que le rappeur faisait la promotion "d'agendas gays et de visuels démoniaques".

Un jour plus tard, Nas a mis de l'huile sur le feu en sortant des "Satan Shoes" en édition limitée qui contenaient chacune "une goutte de sang humain".



Cette série de faits a déclenché une "panique satanique" chez de nombreuses personnes - qu'elles n'ont apparemment pas oubliées.