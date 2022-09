Lady Gaga fond en larmes après avoir annulé son spectacle (vidéo)

La superstar de la pop et actrice s'est effondrée en larmes après avoir écourté son spectacle à Miami samedi, décrivant des conditions de pluie et d'éclairs "dangereuses". Dans des excuses publiées sur Instagram, la chanteuse "Rain On Me" a reconnu que ses fans avaient peut-être espéré qu'elle se produise malgré la pluie.



"Nous avons vraiment essayé de terminer le spectacle ce soir à Miami, mais nous n'avons pas pu, parce que même lorsque les pluies ont en quelque sorte cessé, il y avait des éclairs qui frappaient jusqu'au sol si près de nous", a-t-elle précisé.

"Ce que je veux vraiment, c'est aussi être responsable et aimante, et je ne sais pas ce que je ferais si quelque chose arrivait à quelqu'un dans le public, ou à un membre de mon équipe, de mon groupe ou de mes danseurs", a précisé la star de 36 ans.



L'actrice de "A Star is Born" s'est excusée de ne pas avoir interprété son single de 2020 "Rain on Me" sous la pluie, mais a déclaré qu'annuler le spectacle à mi-chemin "était une décision saine."



"Je suis désolée de ne pas avoir pu terminer le spectacle, c'était trop dangereux, la foudre était imprévisible et changeait d'instant en instant", a déclaré la chanteuse de "Bad Romance" dans un post écrit séparé.

"Ecoutez, pendant des années, certains d'entre vous m'ont appelé 'mère monstre', dans mon cœur, je savais que c'était mieux de vous garder en sécurité. Merci d'avoir cru en moi."



Le spectacle de samedi au Hard Rock Stadium de Miami était la dernière étape de la tournée internationale des stades d'été "Chromatica Ball" de Gaga, qui compte 18 villes. Son album "Chromatica" est sorti en 2020.



"Bien sûr, je voulais chanter "Rain on me" pour vous sous la pluie", indiquait le post Instagram de la chanteuse. "Je suppose que d'une manière ou d'une autre, je savais que ce moment arriverait et je suis tellement reconnaissante envers vous, mes danseurs, mon groupe, l'équipe entière tout le monde ma famille et mes amis. La sécurité avant tout. Je vous aime."