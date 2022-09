Le roi Charles veut une cérémonie de couronnement "plus petite et moins chère" que celle de sa mère

Le roi Charles III veut un couronnement allégé au printemps prochain pour refléter sa nouvelle monarchie et il pourrait choisir de le faire à l'occasion du 70ème anniversaire du couronnement de sa mère, rapporte ce matin le Daily Mail.

Le nouveau monarque, qui a passé les 12 derniers jours à diriger la nation alors qu'il respectait un deuil pour le décès de sa mère, la reine Elizabeth II, penserait à organiser la cérémonie de son couronnement le 2 juin de l'année prochaine.

"L'opération Golden Orb", qui est le nom donné à la planification du couronnement de Charles, est déjà en cours et le nouveau roi devrait y voir l'occasion d'imprimer sa marque sur la monarchie et y faire refléter sa personnalité.

Des sources ont révélé qu'il fallait s'attendre à ce que la cérémonie soit "plus courte, plus petite et moins chère" que celle de sa mère, qui a eu lieu en 1953.

Ce serait l'occasion pour le roi de montrer au public un aperçu de sa vision d'une "monarchie allégée", tout en tenant compte de la crise actuelle du coût de la vie.

Alors que les aspects traditionnels de la cérémonie devraient rester inchangés, on pense que le roi essaiera de célébrer et de "protéger la diversité" du Royaume-Uni en invitant des membres de différentes confessions, y compris des chrétiens, des musulmans, des juifs, des hindous et des bouddhistes comme partie de la congrégation.

Aucun plan ne devrait cependant être annoncé dans les prochains jours. Le Roi et sa famille se sont envolés pour Balmoral pour une période de deuil privé après le décès de la Reine Elizabeth II survenu le 8 septembre.

Depuis son décès, Charles a assisté à de nombreuses fonctions royales dans son rôle de nouveau roi, visitant les quatre nations du Royaume-Uni, accueillant des dirigeants mondiaux au palais de Buckingham et dirigeant sa famille lors des funérailles.