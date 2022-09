"Les Irlandais ont une relation compliquée avec la royauté": Bono, chanteur de U2, évoque le décès de la Reine Elizabeth II

Le leader du groupe de rock irlandais U2 et militant pour la justice sociale, Bono, a fait l'éloge de la reine Elizabeth II ce mardi alors qu'il lançait un appel au Royaume-Uni à contribuer au Fonds mondial, qui lutte contre les maladies infectieuses.

Le Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme organisera une conférence de "réapprovisionnement" à New York ce mercredi, dans le but de collecter 18 milliards de dollars pour poursuivre son travail.

S'exprimant aux côtés de l'ancien président américain Bill Clinton lors de la réunion de la Clinton Global Initiative, Bono a déclaré qu'il avait entendu dire que le Royaume-Uni ne s'engagerait pas à la conférence en raison de la période de deuil de la reine Elizabeth.

La monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne a été inhumée ce lundi après plus d'une semaine de faste et de cérémonie pour marquer son décès.

"Les Irlandais ont une relation compliquée avec la royauté", a déclaré Bono, sous les rires du public.

De nombreux nationalistes irlandais considèrent la famille royale avec hostilité comme le symbole de la domination britannique en Irlande du Nord.

Elizabeth a été reine pendant 70 des 100 ans d'histoire de l'Irlande du Nord et pendant les trois décennies des "troubles" au cours desquels plus de 3 000 personnes sont mortes dans des combats sectaires.

"Mais je dirai ceci, que vous savez, ce que nous savons de la reine Elizabeth II, c'est que si elle avait un rendez-vous à respecter, elle le tenait… Nos cœurs vont vers les Britanniques et nos, leurs chéquiers doivent maintenant sortir", a ajouté Bono.