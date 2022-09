Selon une proche de Meghan Markle, "Harry et sa famille n'ont pas fait la paix"

Que s'est-il passé dans les coulisses des funérailles de la reine Elizabeth II? Ses petits-enfants, les princes William et Harry se sont-ils réconciliés? Tous les espoirs restaient vifs après que William a invité le prince Harry et son épouse Meghan Markle à saluer la foule et à regarder ensemble les témoignages d'affection laissés aux abords du château de Windsor.

Selon une amie de la duchesse, la présentatrice américaine de l'émission Good Morning, Gayle King, aucun accord de paix n'a été conclu entre le prince Harry, le roi Charles et William.

Cette confidente de Meghan Markle assure que le prince Harry et Meghan Markle retournent à Los Angeles sans que les "tensions" causées par le Megxit et l'interview des Sussex avec Oprah Winfrey n'aient été résolues.

Harry et William, unis dans le deuil de leur grand-mère se sont tenus à plusieurs reprises aux côtés du roi Charles III, alors qu'il pleurait la mort de sa propre mère, mais il reste à voir si cette trêve fragile tiendra, en particulier avec les mémoires de Harry qui doivent sortir plus tard cette année.

Gayle King a fait la connaissance de Meghan et Harry après avoir été présentée à eux par Oprah Winfrey, qui a réalisé l'interview vérité dans laquelle ils accusent la famille royale de racisme.

Gayle King a assisté à la somptueuse baby shower de la duchesse organisée par Serena Williams et Amal Clooney à New York alors qu'elle était enceinte d'Archie. Gayle est considérée comme l'une des principales alliées du couple dans les médias américains.

S'exprimant après les funérailles de la reine, devant l'abbaye de Westminster, la présentatrice américaine a déclaré: "Il y a eu des efforts des deux côtés … pour en quelque sorte arranger les choses".

Admettant qu'il n'y avait pas eu de rapprochement, elle a ajouté: "Les grandes familles vivent toujours des drames, vivent toujours des disputes et des conflits. Reste à savoir : vont-ils se rapprocher ou vont-ils creuser le fossé qui les sépare? Je n'en ai aucune idée, je n'ai aucune information privilégiée à ce sujet, mais je vais vous dire ceci: c'était bon de voir Harry avec sa famille".

Meghan et Harry sont restés dans leur résidence britannique à Frogmore Cottage le soir des funérailles. Ils étaient impatients de retrouver leurs deux enfants– Archie, trois ans, et Lilibet, un, après deux semaines d'absence.

Alors que la famille royale observe encore le deuil, tous les engagements officiels ont été annulés jusqu'à mardi prochain. La dernière image des Sussex restera celle du prince Harry qui gonfle ses joues en prenant place dans une voiture à côté de son épouse, Meghan qui regarde droit devant elle. Le couple quittait alors la Chapelle St George où la Reine venait d'être inhumée.