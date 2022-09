"Quelque chose en elle est mort quand il est parti": la reine Elizabeth est-elle morte d'avoir eu le cœur brisé?

La reine Elizabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans le 8 septembre dernier. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées au grand public. Mais Katie NIcholl, experte royale, a son hypothèse sur le sujet...

Ça faisait plusieurs mois que la reine Elizabeth était affaiblie: elle avait quitté Londres au mois de juillet dernier pour se réfugier dans sa résidence secondaire de Balmoral en Ecosse. Le 8 septembre, l'impensable se produit, la souveraine décède, à peine quelques heures après avoir révélé que la monarque se trouvait dans un état "préoccupant".

Plusieurs hypothèses avancées

S'il a été dit dans le communiqué officiel que la mère du roi Charles III s'était éteinte paisiblement, les causes de sa mort n'ont cependant pas été évoquées. De quoi susciter la curiosité du public.

Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Bertrand Deckers, spécialiste en royauté, avait affirmé, le soir de sa mort, que la reine aurait été victime d'un AVC. Selon lui, la grand-mère de William et Harry aurait été placée sous "assistance respiratoire". "Je pense être, à ce moment-là, l'un des premiers informés. À Londres, on savait déjà qu'on allait vers cette fin inéluctable", avait-t-il expliqué, ému.

Deux jours plus tard dans "Le Parisien", le docteur Christophe Trivalle, gériatre dans le Val-de-Marne, avait livré sa propre hypothèse quant à cette disparition des plus brutales, estimant que le fait n'était pas rare chez les personnes âgées.

Morte d'une peine de cœur?

Mais pour l'experte royale Katie Nicholl, il s'agirait d'une tout autre raison. C'est lors d'un entretien pour l'émission "Entertainment Tonight" que l'experte a livré son analyse: "Je pense qu'elle est finalement morte d'avoir eu le cœur brisé, vraiment", a déclaré Katie Nicholl. "Elle n'a plus jamais été la même après le départ de Philip. Ils ont été ensemble pendant 74 ans. Il était, disait-elle, sa force et son soutien. Il la soutenait dans tout ce qu'elle faisait dans la vie. Je pense qu'il est juste de dire qu'elle n'aurait pas été la Reine qu'elle était sans le soutien de Philip, et je pense que quelque chose en elle est mort, quand il est parti", a-t-elle ensuite développé.

"Elle a tenu le coup aussi longtemps qu'elle le pouvait. Elle a joué son rôle constitutionnel. Elle a fait prêter serment à son nouveau Premier ministre. Elle s'est assurée de tout laisser en ordre. Mais je pense qu'au final, elle voulait simplement être de retour auprès de lui", a-t-elle déclaré estimant que le double arc-en-ciel au-dessus de Buckingham Palace et du château de Windsor était le parfait symbole de leurs retrouvailles.

Selon Katie Nicholl, la reine n'avait pas souhaité que son époux la précède dans le caveau familial, où ils demeurent à présent avec ses parents et sa soeur, la princesse Margaret. "Elle savait qu'elle n'en aurait plus pour longtemps, et elle voulait que ce dernier voyage se fasse avec Phillip à ses côtés", a-t-elle conclu.

Après 17 mois de séparation, Elizabeth et Philip sont désormais réunis et reposent ainsi ensemble pour l'éternité.