Les funérailles d'Elizabeth II au cœur d'un cluster? La reine du Danemark testée positive au Covid 2 jours après les obsèques

Deux jours après sa présence aux funérailles de la reine Elizabeth II, l'une des convives a officialisé sa contamination au virus du Covid-19 via un communiqué publié par la maison royale.

Ce 19 septembre, le monde disait adieu à Elizabeth II lors de funérailles spectaculaires. Mais, deux jours après les obsèques, la reine du Danemark a annoncé une mauvaise nouvelle... Margrethe II a annoncé qu'elle avait été testée positive au covid-19, via un communiqué publié sur le site de la famille royale et relayé sur les réseaux sociaux.

"Sa Majesté la Reine a été testée positive au COVID-19 hier soir et est maintenant au château de Fredensborg", peut-on notamment lire. En attendant son rétablissement, d'autres membres de la famille vont ainsi prendre le relais: "Les activités de la reine cette semaine sont ainsi annulées. La fête du vendredi soir au château de Christiansborg pour le gouvernement et les membres danois du Parlement européen sera organisée avec Son Altesse Royale le Prince héritier et Son Altesse royale la princesse héritière comme hôtes".

Aucune information supplémentaire n'a été faite quant à l'état de santé de la reine Margrethe II, 82 ans, qui, 2 jours plus tôt, apportait tout son soutien au roi Charles III, au milieu d'une foule considérable de grands dirigeants et de têtes couronnées. Une question se pose alors: la reine Margrethe II a-t-elle contaminé d'autres convives présents aux funérailles? S'agit-il d'un possible cluster?

Si tel était le cas, une hécatombe pourrait bien avoir lieu chez les têtes couronnées... Il faut dire que le prince Albert de Monaco et son épouse Charlène, tout comme les familles royales de Belgique, du Luxembourg ou encore d'Espagne étaient aussi présents pour rendre hommage une toute dernière fois à Elizabeth II.

Autre détail à prendre en compte : les contacts physiques entre Margrethe II et le roi Charles III au cours des derniers jours, comme en témoigne la photo ci-dessous, relayée par le compte officiel de la famille royale du Danemark. On y voit en effet les deux têtes couronnées l'une en face de l'autre, à deux doigts de se prendre dans les bras. L'accolade a eu lieu le dimanche 18 septembre, au cours d'un dîner officiel organisé par Buckingham où de nombreux dirigeants et membres de familles royales ont assisté.

Espérons que le nouveau roi du Royaume-Uni ne soit pas contaminé... En tout cas, on devrait en savoir plus dans les prochains jours.