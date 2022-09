"Je suis obsédé par toi", "J'ai besoin de voir tes fesses": d'autres femmes révèlent des messages très ambigus avec Adam Levine (vidéos)

Le chanteur des Maroon 5, Adam Levine, est dans la tourmente, relatait TMZ ce mardi. En cause? Sumner Stroh, une instagrammeuse, prétend être sa maîtresse. Lundi matin, elle a raconté sur Tiktok avoir été manipulée par l'artiste pour avoir une relation physique d'un an avec lui. Et depuis l'annonce de cette révélation, devenue virale, d'autres femmes ont révélé des conversations ambiguës avec l'artiste sur Instagram et TikTok.

Dans une vidéo TikTok, maintenant supprimée, l'influenceuse Alyson Rosef a partagé une capture d'écran d'une supposée conversation avec Adam Levine où il aurait répondu : "Je ne devrais pas te parler, tu le sais, non ?"



© capture d'écran TikTok @AlysonRosef

Une autre femme, la comédienne Maryka, a profité de cette histoire pour partager ses prétendus messages avec le chanteur. Et c'est la que ça se corse... Il lui aurait dit: "Je suis maintenant obsédé par toi". Ce à quoi elle aurait répondu: "Tu n'es pas marié?". Le chanteur aurait ensuite répondu "Oui mais c'est compliqué".

S'ensuivent d'autres messages assez explicites : dans une vidéo relayée par le compte Instagram de Dana Omari, l'instagrammeuse revient sur l'affaire et expose les prétendus messages entre Maryka et le chanteur des Maroon 5. Au fur-et-à-mesure, on peut voir qu'Adam Levine flirte de plus en plus avec la comédienne, lui parlant de son corps et à quel point il aime ses courbes, mais aussi ses fesses.

Adam Levine, 43 ans, est marié à l'ancien mannequin de Victoria Secret, Behati Prinsloo, 34 ans, depuis 2014. Ils ont 2 enfants ensemble et attendent actuellement leur 3e.

Sumner Stroh, à l'origine de la première vidéo, affirme que le chanteur lui aurait proposé d'appeler son dernier enfant par son prénom... Et pour prouver ses dires, elle a montré des captures d'écran où il lui a envoyé un message après des mois de silence radio en écrivant : "Ok question sérieuse. Je vais avoir un autre bébé et si c'est un garçon, je veux vraiment l'appeler Sumner. Tu es d'accord avec ça ? Je suis très sérieux."

Le chanteur nie les faits mais admet avoir "dépassé les bornes", sans entrer dans les détails. "J'ai fait preuve d'un mauvais jugement en parlant avec quelqu'un d'autre que ma femme de n'importe quelle manière ou de flirter. Je n'ai pas eu de liaison, néanmoins, j'ai dépassé les bornes pendant une période regrettable de ma vie", a écrit l'artiste dans sa story Instagram.