"C'est difficile d'en parler": Shakira se confie pour la première fois sur son divorce avec Gerard Piqué

Après 12 ans de vie commune, Shakira et Gérard Piqué ont annoncé leur séparation en juin dernier. Quelques mois après, Shakira brise le silence.



C'est dans les colonnes du magazine Elle que la chanteuse colombienne s'est exprimée. "C’est vraiment difficile d’en parler personnellement, d’autant plus que c’est la première fois que j’aborde cette situation dans une interview. Je suis restée silencieuse et j’ai juste essayé d’assimiler tout ça" a-t-elle expliqué. C'est donc délibérément qu'elle a tenu à passer sous silence cette malheureuse étape de sa vie. En effet, Shakira n'est pas seule à vivre son divorce. Les enfants aussi sont concernés.



"J’ai essayé de cacher cette situation devant mes enfants. J’essaie de les protéger, car c’est ma priorité dans la vie", évoque la célébrité. Mais malheureusement, ses deux fils "entendent des choses à l’école de la part de leurs amis où ils tombent sur des nouvelles désagréables en ligne, et ça les affecte, vous comprenez ?" Le divorce est donc difficile également pour Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). L'interprète de Waka-Waka souhaite également protéger sa progéniture autant que possible. Seulement, c'est assez complexe quand "les paparazzi sont constamment devant votre maison."



Infidélité ? Différence de salaire ?



Depuis l'annonce de leur séparation, des rumeurs vont bon train concernant le motif de rupture. Shakira s'est également exprimée là-dessus. Selon la chanteuse, les deux ont des carrières florissantes. Seulement, la Colombienne a surtout du succès aux États-Unis. Pour Piqué, en revanche, il était important de rester dans le Barcelone espagnol.



Shakira n'a pas fait d'autres commentaires sur l'adultère présumé de son ex-mari. Elle n'a d'ailleurs pas souhaité donné d'autres détails. Selon elle, tout cela est encore "trop nouveau". De plus, elle veut faire tout ce qui est possible pour protéger ses enfants. "Peu importe comment les choses se sont terminées ou comment Gerard et moi, nous nous sentons. Il reste le père de mes enfants." Elle a poursuivi : "Notre travail consiste à prendre soin de ces merveilleux garçons et je suis convaincu que nous ferons le maximum pour leur avenir et leurs propres rêves."