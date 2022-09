Patrick Sébastien touché par un cancer du rein: "C'est un beau tsunami qui s'est abattu sur moi"

Ce mercredi 21 septembre, l'animateur français Patrick Sébastien s'est livré au magazine Gala sur une période difficile qu'il a dû traverser récemment. Celui qui est connu pour être un bon vivant révèle : "Une éviction injuste, un cancer, une séparation, ces derniers mois, j'ai tout pris en rafale".



Le présentateur de l'émission culte "Le plus grand cabaret du monde" va sortir un livre : "Vivre et renaître chaque jour" dans lequel il évoquera notamment son cancer du rein, une maladie qu'il n'avait jamais révélée jusqu'à aujourd'hui. "Sur le plan de la santé, c'est un beau tsunami qui s'est abattu sur moi". Dans la plus stricte intimité, il a été opéré et puis hospitalisé. "Aujourd'hui tout va bien", tient-il quand même à préciser. Il ajoute tout de même qu'il "prit du ventre, car ses abdos ont été coupés pour l'opération".



Patrick Sébastien a déjà été confronté à la maladie auparavant. En 2010, il a été touché par un cancer de la peau. "Le regard d'un médecin sur un de mes grains de beauté m'a sauvé la vie. Il m'a dit d'aller le faire analyser. C'était un cancer de la peau qui, par chance, n'avait pas encore métastasé. Je ne raconte pas cela pour me faire plaindre, mais pour inciter les gens à se faire contrôler".



Pas de tabou



Patrick Sébastien est connu pour être franc et sur tous les aspects. Dans l'interview, il a également évoqué le suicide qu'il a "envisagé de nombreuses fois". Néanmoins, il souhaite véhiculer un message positif. "[Il a] eu envie de dire aux gens qu’il ne faut pas s’apitoyer sur son sort et que tous ces événements ne sont pas la fin de quelque chose, mais le début d’autre chose, comme [lui a] enseigné [sa] mère."