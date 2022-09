"Doogyland": Snoop Dogg lance une chaîne YouTube où il chante des chansons pour enfants

Non, vous ne rêvez pas, le rappeur Snoop Dog s'est bel et bien mis à la musique pour enfants. Plus qu'à la page, l'homme de 50 ans, a même ouvert une chaîne Youtube "Doggyland" pour faire cela. L'objectif ? Éduquer les plus jeunes.

Qu'est-ce que Doggyland ?

Il s’agit, tout simplement, d’une série de dessins animés conçue "pour les enfants de tout âge, car c’est influent, pédagogique et intelligent, réunissant chant, danse et éducation", a évoqué Snoop Dogg. Les petites vidéos mettent en scène dans diverses situations une bande de chiens qui enseignent aux enfants (jusqu’à huit ans) les compétences sociales et émotionnelles à travers la musique et la danse. Le rythme est très important. Dans ce dessin animé, un élément est tout particulièrement important. Celui de la promotion de la diversité et de l’inclusion, et ce, notamment via l'illustration de chiens de différentes couleurs et formes.



Le contenu est à 100 % gratuit sur YouTube, mais aussi sur YouTube Kids. Pour Snoop Dogg, le critère de gratuité revêt d'une grande importance : "En tant que père, grand-père et entraîneur de football des jeunes de longue date, il a toujours été important pour moi de créer des environnements positifs et éducatifs pour tous les enfants. Nous voulions proposer notre émission sur YouTube et YouTube Kids, qui offrent un accès gratuit à tout le monde, afin que tous les enfants puissent en profiter."