"On a une belle histoire ensemble": Dany Boon se confie à RTL info sur sa relation avec Line Renaud

Dany Boon et Christian Carion étaient les invités du RTL INFO Avec Vous ce jeudi 22 septembre. L'un est acteur, l'autre est réalisateur et ils reviennent ensemble sur l'aventure qui les unit : le film "Une belle course".

L'affiche du film est presque "familiale" pour rendre les termes de Dany Boon. Il partage l'affiche avec Line Renaud qu'il connaît depuis plus de 20 ans. "Il y a beaucoup d'amour entre Line et moi depuis toujours," reconnaît le comédien. Un amour que partage même la famille de Dany Boon puisque sa maman appelle Line Renaud presque tous les jours. "Elle se parle régulièrement. Quand je n'appelle pas ma mère, ma mère appelle Line."

A la question d'Olivier Schoonejans, "c'est la famille ?", Dany Boon n'hésite pas "Bien sûr." Avant d'enchaîner, "j'ai grandi avec ses chansons et puis ensuite, on s'est rencontré. On a une belle histoire ensemble."

La complicité se ressent davantage dans ce long-métrage que "c'est un film très bouleversant et touchant. Voire même drôle par moment. C'est beau et ça parle de la mort avec beaucoup de positivité, de générosité et d'amour."