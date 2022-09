"Si j’étais encore président, ils ne m’auraient pas placé derrière": Trump réagit à la place de Biden lors des funérailles de la Reine

Donald Trump s’est exprimé ce lundi sur son réseau social nommé "Truth Social" qui n’est pas accessible en Europe. Il rage contre la place que Joe Biden, l’actuel président, occupe durant la cérémonie d’adieu à la Reine Elizabeth II. Le 46e président des Etats-Unis était placé au quatorzième rang, entre les dirigeants de la Pologne et de la République Tchèque notamment. Selon Donald Trump, Joe Biden ne se fait pas suffisamment respecter, c’est pourquoi il était placé si loin.

"C’est l’emplacement qui compte le plus" rapporte l’ancien chef de la Maison Blanche. Il explique : "C’est ce qui arrive aux États-Unis en tout juste deux petites années. Plus aucun respect ! Si j’étais président, ils ne m’auraient pas placé derrière et notre pays serait bien différent de ce qu’il est aujourd’hui".

Trump a également ironisé sur le fait que Biden soit placé entre certains dirigeants de pays de l’Europe de l’Est : "Quoi qu’il en soit, c’était une bonne occasion pour notre président de rencontrer les dirigeants de certains pays du tiers-monde". Aujourd'hui, l'expression tiers-monde a pourtant été délaissée et l'appellation "pays en voie de développement" est privilégiée.