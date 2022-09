Pourquoi le prince Harry n'a-t-il pas souhaité dîner avec son père Charles le soir de la mort de la Reine?

Le soir de la mort de la souveraine, le prince Harry a décliné l'invitation de son père le roi Charles, qui lui avait proposé de dîner ensemble avec le prince William au château de Balmoral. Selon plusieurs sources citées par le Daily Mail, le prince Harry aurait été mécontent que son père lui ait interdit de venir avec son épouse Meghan...

Le duc de Sussex aurait voulu que sa femme le rejoigne alors que la famille royale se précipitait vers le domaine écossais pour dire ses derniers adieux à leur mère et grand-mère bien-aimée, le 8 septembre.

Cependant, le nouveau roi d'Angleterre a téléphoné à son plus jeune fils et lui a dit qu'il n'était "pas approprié" que l'ancienne actrice de Suits soit là, justifiant que l'épouse du prince William, elle-même n'était pas là, selon plusieurs sources.

Harry, furieux, aurait voulu persuader son père d'autoriser Meghan à venir avec lui. Alors qu'il tentait de convaincre son père par téléphone, il a raté le vol transportant William et ses oncles Andrew et Edward partis d'urgence en Écosse.

Furieux, le prince Harry qui est arrivé plus tard en Ecosse, et a appris le décès de sa grand-mère dans l'avion, a refusé de dîner ce soir-là à Balmoral avec Charles, William et la reine consort Camilla.

Au lieu de cela, il a préféré manger avec le duc d'York, le comte et la comtesse de Wessex avant de partir tôt le lendemain matin, rapporte The Sun.

Le journal du Sun cite une source disant: "Harry était tellement occupé à essayer d'amener Meghan avec lui à Balmoral et à se disputer avec sa famille qu'il a raté son vol."

Le lendemain matin, il a été le premier membre de la famille royale à partir de Balmoral, à bord d'un vol commercial de la British Airways, au départ d'Aberdeen dont le décollage était prévu à 8h28.