Ce que vont devenir les somptueux bijoux de la reine Elizabeth...

La reine Elizabeth II est décédée ce 8 septembre laissant derrière elle un patrimoine et des possessions colossales. Les funérailles terminées, la rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Seward, évoque désormais l'héritage laissé par la monarque, dont les somptueux bijoux et tenues...

Selon elle, c'est la princesse de Galles qui recevra la “majeure partie'' de la collection de vêtements et bons nombres de bijoux qui ont appartenu à Elizabeth II. Mais c'est la reine consort, Camilla, qui “fera la première son choix parmi les pièces incroyables de la collection".

En plus des bijoux de la Couronne, Elizabeth II possédait une collection impressionnante de bijoux privés. Selon The Times, il s'agit de 300 bijoux, dont 98 broches, 46 colliers, 34 paires de boucles d'oreilles, 15 bagues, 14 montres et cinq pendentifs.

Et de développer: "J'imagine que les bijoux personnels de Sa Majesté seront donnés à divers membres de sa famille. La princesse de Galles en tant que future reine recevra la majeure partie", a-t-elle détaillé.

"Il y a évidemment des pièces qui resteront à l'usage de l'épouse du monarque régnant. Elles seront portées par Camilla. Elle aura besoin d'une grande collection pour soutenir son rôle constitutionnel."

Certains objets, tels que la robe de mariée et la robe de couronnement du défunt monarque, seront "conservés à des fins historiques" et "seront exposés", a déclaré l'experte royale Christine Ross au Daily Mail.

Selon Ingrid Seward, la Reine avait prévu le partage de certains biens dont certains bijoux qui seraient hérités par ses enfants et ses petits-enfants.

L'experte du Daily Mail espère que la garde-robe de la souveraine sera transmise aux membres de la famille royale et que des pièces seront revues sur ses petites-filles ou arrière-petites-filles après avoir été adaptées.

"J'espère également que, comme la robe de mariée de la princesse Beatrice, certains vêtements seront transmis à ses petits-enfants. Beaucoup de robes de bal de la reine pourraient être modifiées pour convenir aux princesses Beatrice et Eugenie, à la nouvelle princesse de Galles, ou même à la princesse Charlotte et Lilibet."