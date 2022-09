Jeux Olympiques de Paris en 2024: une pièce de 10€ éditée… et vendue plus cher que sa valeur!

Les Jeux Olympiques, c’est une compétition sportive mondiale, des rencontres entre sportifs venus du monde entier, des records incroyables battus, des médailles. Mais aussi du marchandising!

En 2024, Paris organise les JO et il est d’ores et déjà possible de commander certains goodies. Pour ces jeux d’été, notamment, une pièce a été éditée par la Monnaie de Paris qui a tenu à rendre hommage à l’événement international. Une collection met donc à l’honneur "le sport, ses valeurs, les athlètes mais aussi le patrimoine du pays hôte" selon le site internet de la Monnaie de Paris. Cet hommage se concrétise donc pas une pièce en argent inédite, de forme hexagonale, sur laquelle on voit les symboles de la République française devant des bâtiments emblématiques de nos voisins. La valeur de cette pièce est de 10€… mais est vendue pas moins de 15€! Un prix surprenant.. Qui se justifie par l’effort du travail de gravure ?





Pour les intéressés, rassurez-vous: des pièces de 2€ seront également éditées avec ce même dessin. Et seront disponibles à leur propre valeur!