"Welcome to Thionville": cet homme a installé son lit dans un lieu complètement improbable! (vidéo)

Voilà des images qui en feront sourire plus d’un! Sur le réseau social Twitter, un internaute a filmé et diffusé un homme au comportement plus qu’étrange. Celui-ci a été enregistré confortablement installé dans son lit, téléphone à la main … sur le quai de la gare de Thionville, en France.

La courte vidéo a été visionnée plus de 314 000 fois, amusant en grande majorité des tweetos qui s’interrogent sur la nature de cette scène improbable.

"Y a plus rien qui va", "pépite!", "un sketch !" peut-on notamment lire en commentaires. Et ce dernier n’est pas si loin de la vérité: il s’agit en réalité de la promotion originale d’un spectacle du Centre dramatique national transfrontalier de Thionville-Grand Est qui organise des événements autour du sommeil. Bien vu, le buzz !