La robe de mariée de la princesse Claire a-t-elle inspiré la tenue d’Anne Hathaway dans "Princesse malgré elle" ?

Il faudrait franchement être de mauvaise foi pour ne pas remarquer les points communs entre la tenue d’Anne Hathaway dans Princess Diaries 2 ("Princesse malgré elle), sorti en 2004, et la robe de mariée de la princesse Claire de Belgique, en 2003...

Les éléments sont troublants: toutes deux portent une robe blanche longue à la forme similaire, des épaules dénudées, des manches longues en dentelles. Les deux femmes portent l’une et l’autre un chignon orné d’une traîne en voile et d’un bouquet tombant blanc et vert… C’est la bloggeuse et étudiante en art historic_knowledge, suivie par 25 000 personnes, qui soulève cette flagrante ressemblance. Cette dernière s’interroge sur sa découverte. "Je me demande si Claire a déjà regardé Princess Diaries 2 parce qu'elle aurait été surprise de voir à quel point la robe de Mia était similaire à la sienne", écrit-elle sur une publication datant de quelques jours. "Je suis sûre qu'au moins le créateur de costumes du film, Gary Jones, connaissait la robe de la princesse Claire", assure la jeune femme en conclusion.