"Vous préférez quelle photo?": Leïla Bekhti s'amuse d'une couverture de magazine avec Adèle Exarchopoulos

Elles sont amies dans la vie et partagent beaucoup… Jusqu’aux couvertures de magazine.

Leïla Bekhti et Adèle Exarchopoulos posent toutes les deux pour la Une du Madame Figaro de cette dernière semaine de septembre. Un honneur pour les deux actrices que l’on retrouve vêtues de la même manière, arborant la même coiffure mais surtout dans une pose peu naturelle… Ce qui amuse visiblement Leïla Bekhti qui a relayé cette couverture sur son compte Instagram…

Accompagnée d’une "vraie" photo d’elle et de son amie, bien plus authentique! Sur ce cliché, les deux femmes sont en train de rire et de manger un hamburger-frites, avec des expressions bien moins avantageuses que pour Madame Figaro… "Vous préférez quelle photo?", sonde-t-elle avec ironie.

La plupart des commentaires préfèrent la deuxième, "évidemment".