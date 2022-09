"Je me suis fait défoncer la porte": Zazie a été obligée de déménager deux fois en un an

De retour avec L'EP, un mini-album composé de quatre chansons, Zazie connait quelques mésaventures depuis bientôt un an. En effet, ses voisins ne sembleraient pas apprécier la musique qui provient de son appartement. Sur son mini-album, la chanteuse a mis ce malaise en mots à travers le titre "Let it Shine". Elle a même déclaré que ce morceau était "la chanson du déménagement".

Lors de son entretien pour l'émission Le Meilleur des Réveils sur RFM, Zazie a révélé avoir dû déménager deux fois en un an à cause de ses voisins. "Oui, alors tout est vrai dans ce que je raconte ! J'ai déménagé il y a un an et j'ai redéménagé il y a moins d'un mois. J'en peux plus ! Je suis dans Carton Land, j'hésite même à les défaire du coup ! Non mais j'ai fait une erreur, j'ai oublié que le problème du musicien dans une ville ce sont les voisins !".

"Je me suis fait défoncer ma porte" rapporte la chanteuse. Attristée par la situation, elle admet ne pas comprendre le manque de compréhension de ses voisins. Elle explique : "Pourquoi tant de haine, tu vis ça quand t'es étudiant. Là tu te dis 'Non quand même j'ai un statut', non pas du tout ils s'en foutent complètement ! Même à 18h quoi, en train de vérifier une tonalité à la main droite au piano donc ce n'est pas tonitruant non plus". Sa notoriété ne l'a donc malheureusement pas préservée des sautes d'humeur de ses voisins.