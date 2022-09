"Je n'arrive pas à croire que je ne suis pas payée pour ça": de nouvelles révélations sur le comportement de Harry et Meghan Markle sont sorties

Ils viennent tout juste de rentrer aux États-Unis après le décès de la Reine Elizabeth II et ils sont déjà sous le feu d'une nouvelle polémique. La parution d'un nouveau livre s'annonce terrible pour le couple Harry et Meghan. Courties : the hidden power behind the Crown de Valentine Low dresse un portrait sombre des Sussex. Révélés dans les colonnes du Daily Mail, des extraits du livre de Low nous apprend de nouvelles anecdotes sur le traitement que le couple offrait aux employés de la Couronne. Le livre affirme également que les tensions entre les Sussex et le reste de la famille royale sont apparues bien avant leur exode aux États-Unis.

Le journal anglais a notamment sorti un extrait détaillant des commentaires que Meghan Markle aurait tenus lors d'un tour d'Australie en 2018. En effet, l'actrice ne semblait pas apprécier les tâches qui lui étaient confiées en tant que membre de la famille royale d'Angleterre. Le livre rapporte : "Bien qu'elle ait apprécié l'attention, Meghan n'a pas compris l'intérêt de tous ces bains de foule, serrant la main d'innombrables inconnus". Citant plusieurs membres anonymes du personnel, le livre affirme que la duchesse a déclaré : "Je n'arrive pas à croire que je ne suis pas payée pour ça".



Bain de foule de Harry et Meghan à Auckland en Nouvelle-Zélande le 30 octobre 2018 @BELGA

Le comportement inadéquat de Meghan envers le personnel

Le livre apporte également de nouvelles informations sur le traitement des Sussex envers leur personnel. Harry et Meghan avaient déjà fait l'objet de plusieurs accusations d'harcèlement par certains anciens employés en 2021. À l'époque, le palais de Buckingham avait indiqué ouvrir une enquête. Aujourd'hui, le livre de l'ancien reporter royal du London Times accuse l'actrice américaine d'avoir laissé certains employés en larmes après les avoir soumis à des colères. Les témoignages recueillis parlent d'un comportement "totalement inacceptable" et "humiliant".

Une anecdote du livre rapporte même que le Prince William a consolé une employée. Meghan lui a parlé de façon particulièrement dure devant plusieurs membres du personnel. "Tu as fait un très bon travail" aurait rassuré le fils ainé de Charles.

Valentine Low aborde également des ultimatums que la duchesse aurait imposés à Harry.

Le livre sortira le 6 octobre prochain au Royaume-Uni et promet déjà de faire parler de lui.