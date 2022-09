A la fashion week de Milan, Kim Kardashian collabore avec Dolce & Gabbana

Le quatrième jour de la Fashion week milanaise a été marqué par la présentation de la collection de Dolce & Gabbana conçue en collaboration avec Kim Kardashian.

Un rendez-vous attendu par les fans qui étaient nombreux à se presser devant le Métropol, le quartier général de la maison italienne, dans l’espoir de voir la star.

L'évènement avait été annoncé à grand renfort de campagne publicitaire et de posts sur les réseaux sociaux.

En toile de fond de tout le défilé, la projection d’un film en noir et blanc de Kim, blonde platine, qui déguste un plat de pâtes au restaurant.

Le tout au ralenti et entrecoupé de gestes anodins comme s’essuyer la bouche ou se servir un bout de pain qui, exécutés par l’américaine, composent une fascinante performance.

Les mannequins ont défilé sur une musique rythmée pour dévoiler la collection intitulée "Ciao Kim", dont les pièces ont été choisies par la star de la téléréalité dans les archives de la maison des années 1987 à 2007.

Elles comprennent donc des rééditions ou des pièces historiques telles que des combinaisons intégrales et des robes ultra-moulantes, des corsets et de la lingerie transparente ou en dentelles, mais aussi des looks plus streetwear, jeans tailles basses et crop tops.

Dans la salle, Kris Jenner, la mère de Kim, sa fille North et l’une de ses sœurs étaient au premier rang pour applaudir la reine des réseaux sociaux venue saluer d'une révérence en fin de défilé, en compagnie des deux créateurs, Domenico Dolce et Stefano Gabbana.