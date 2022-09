"Avec cette douleur, je ne peux pas faire le spectacle": Post Malone admis à l'hôpital pour des problèmes respiratoires

Une semaine après s'être blessé sur scène; le rappeur Post Malone a été hospitalisé d'urgence pour des difficultés respiratoires et une douleur lancinante dans le corps.

De son vrai nom Austin Post, l'artiste américain s'était blessé il y a une semaine en tombant de la scène lors d'un spectacle à St Louise, dans le Missouri. Peu après sa chute et après une disparition de 15 minutes pour recevoir des soins, il est revenu sur scène pour terminer son concert.

Malheuresuement ce week-end, son état de santé s'est aggravé. Il a été contraint d'annuler un concert à Boston, dans le Massachusetts, et d'être hospitalisé d'urgence.

Il tient au courant ses fans

Dans une story partagée via son compte Instagram, l'homme de 27 ans a écrit : "Boston, je vous aime tellement. En tournée, je me réveille habituellement vers 16 heures, et aujourd'hui, je me suis réveillé avec des craquements sur le côté droit de mon corps. Je me sentais si bien la nuit dernière, mais aujourd'hui, je me suis senti si différent de ce que j'ai ressenti auparavant."

Donnant de ses nouvelles, il a poursuivi : "J'ai beaucoup de mal à respirer, et il y a comme une douleur lancinante à chaque fois que je respire ou que je bouge. Nous sommes à l'hôpital maintenant, mais avec cette douleur, je ne peux pas faire le spectacle ce soir."

Il a ensuite fait la promesse à ses fans qu'il reviendrait sur scène dès que qu'il irait mieux. Malone a tenu à préciser: "Je suis vraiment désolé. Les billets de tout le monde pour le spectacle de ce soir seront valables pour la reprogrammation que nous sommes en train de planifier."

"Encore une fois, je suis vraiment désolé, je vous aime tous tellement. Je me sens mal, mais je vous promets que je vais me rattraper. Je t'aime Boston, on se voit bientôt. Je suis vraiment désolé. Love, Austy," conclut-il.



©postmalone/Instagram