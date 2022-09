"Elle ne sera jamais une vraie reine": la princesse Anne est catégorique sur Camilla Parker Bowles

Dans son livre intitulé "Camilla, duchesse de Cornouailles : Une survivante royale": la biographe Angela Levin a confessé que la princesse Anne ne voulait pas que Camilla "reçoive le titre de reine consort". Si le livre ne sera publié que me 24 octobre, le média britannique The Mirror a révélé quelques extraits en exclusivité.

Dans les séquences, il est possible de comprendre que la princesse Anne ne porte pas l'épouse de son frère, Camilla, dans son cœur. Les deux femmes ont un passif tumultueux, et ce, depuis le début. A tel point que l'unique fille d'Elizabeth II ne souhait pas que Camilla Parker Bowl devienne reine consort. "Anne a été, pendant de nombreuses années, opposée à l'idée que Camilla reçoive le titre de reine consort" a expliqué Angela Levin. "Elle était persuadée que Camilla ne [serait] jamais une vraie reine," poursuit la biographe.

Ambiance glaciale

"Comme beaucoup de gens qui ne connaissaient pas bien Anne, Camilla a trouvé son comportement glacial et quelque peu déconcertant à supporter [au début]", a déclaré l'experte Angela Levin. Ce qui a eu pour conséquence que les deux femmes se tenaient à distance. "La princesse Anne aurait d'abord fait la sourde oreille à Camilla. […] Pendant des années, la princesse royale s'est tenue éloignée de Camilla autant que possible."

Parce qu'il fallait bien mettre de l'eau dans son vin à un moment donné, la princesse Anne a progressivement commencé à accepter l'épouse du nouveau roi Charles III. "Le temps s'est avéré être un guérisseur et Anne a pu constater par elle-même combien Camilla a travaillé dur pour la monarchie et son sens du devoir. Petit à petit, elle est devenue plus conciliante", a conclu l'autrice.