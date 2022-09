"C’est le moment le plus humiliant de toute ma vie": Margot Robbie revient sur le tournage de Barbie

Si Barbie a souvent représenté un rêve dans l'imaginaire des enfants, il semble que l'actrice qui interprète ce rôle au cinéma ait très vite déchanté. Récemment invitée sur le plateau de Jimmy Fallon, Margot Robbie, est revenue sur les photos du tournage de Barbie à Venice Beach (Los Angeles) qui ont fuité sur Internet.

Si les images avaient créé l’excitation sur la toile. Les acteurs eux (pourtant tout sourire) étaient loin de profiter du moment. "Je ne peux pas vous dire à quel point nous étions mortifiés. Nous avions l’air de rire, de nous amuser, mais en réalité, on mourait à petit feu à l’intérieur. Je me suis dit : c’est le moment le plus humiliant de toute ma vie", a expliqué Margot Robbie. Sur les clichés, Margot est aux côtés de l'acteur Ryan Gosling qui prête ses traits au cultissime Ken. Tous deux sont dans des tenues d'aérobic rose fluo.

Pour le présentateur du talk-show a alors demandé à la comédienne si elle s'attendait à ce que ces photos fassent le buzz sur les réseaux sociaux. Une question à laquelle Robbie a répondu de manière très assurée : "Non ! Je veux dire, je savais que nous avions des extérieurs à tourner à Los Angeles. Je sais qu’une fois que tu fais des extérieurs, tu vas attirer l’attention des paparazzis. Je me suis dit qu’il y aurait probablement une petite foule de gens qui vont nous remarquer parce que vous savez, le fluo. On se démarque un peu dans ces tenues ! Je savais donc qu’il y aurait un peu d’attention et que certaines photos seraient probablement diffusées, mais pas comme ça ! C’était de la folie. C’était des centaines de personnes qui regardaient le tournage", a-t-elle terminé. Déstabilisant.