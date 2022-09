Alec Baldwin est devenu papa pour la 8ème fois à 64 ans

La famille Baldwin s'est une nouvelle fois agrandie. Ce jeudi 22 septembre, la femme d'Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, a accouché pour la 7ème fois d'une petite fille qui porte le nom de Ilaria Catalina Irena Baldwin.

Sur Instagram, la femme de l'acteur a publié une photo pour annoncer la nouvelle à ses followers : "Elle est là ! Nous sommes si excités de vous présenter notre petit rêve devenu réalité, ilaria catalina irena (...). Ses frères et sœurs Baldwinito passent la journée à créer des liens et à l'accueillir dans notre maison".

Hilaria a poursuivi : "Beaucoup d'amour à vous tous. Nous sommes si heureux de célébrer cette merveilleuse nouvelle avec vous."

Une grande famille

Le nouveau-né rejoint ses grands frères et sœurs Carmen, 9 ans, Rafael, 7 ans, Leonardo, 5 ans et demi, Romeo, 4 ans, Eduardo, 23 mois, et Lucia, 18 mois, ainsi que la fille de 26 ans d'Alec avec son ex-femme Kim Basinger, Ireland Baldwin.

C'est en mars dernier, toujours sur son compte Instagram qu'Hilaria, 38 ans, a révélé la nouvelle de sa grossesse à ses followers. "Après de nombreux hauts et bas au cours des dernières années, nous avons un haut excitant et une énorme surprise : un autre Baldwinito arrive cet automne", écrivait alors l'ancienne professeure de yoga.

"Nous étions à peu près sûrs que notre famille était complète, et nous sommes plus qu'heureux de cette surprise", poursuivait la jeune femme. "Notre nouveau bébé est un point très lumineux dans nos vies. Une bénédiction et un cadeau."