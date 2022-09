Johnny Depp en couple avec son avocate: voici le lien qu'elle entretient avec Meghan Markle

Le monde est petit et encore plus quand il s'agit du monde du Showbiz. La nouvelle petite amie de Johnny Depp, l'Anglaise Joelle Rich a en réalité un lien avec Meghan Markle. Quel lien ?

Une relation professionnelle

L'avocate basée à Londres représentait Meghan Markle dans le procès de la duchesse de Sussex contre Associated Newspapers, qui possède le Daily Mail et le Mail on Sunday.

Markle a poursuivi la société de tabloïd britannique en octobre 2019 après que cette dernière ait publié une lettre privée que la duchesse a écrite à son père, Thomas Markle, suite à son absence lors de son mariage princier avec Harry en mai 2018.

Il faut croire que Joelle Richie est une excellente avocate puisque Miss Markle a gagné l'affaire en décembre 2021. En effet, le tribunal a jugé que la publication de la lettre portait atteinte à sa vie privée et était "illégale."

Toutefois, le Mail on Sunday a fait valoir que l'ancienne élève de "Suits" avait écrit la lettre en sachant qu'elle serait divulguée, mais les juges ont estimé que la correspondance était "personnelle, privée et ne relevait pas d'un intérêt public légitime."

Markle ravit avait dévoilé au média Page Six à l'époque que cette victoire "n'est pas seulement pour [elle], mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste". Tout en ajoutant : "Demain, ce pourrait être vous. Ces pratiques néfastes n'arrivent pas une fois dans la lune bleue - elles sont un échec quotidien qui nous divise, et nous méritons tous mieux."

Le Mail on Sunday a été condamné à payer des dommages et intérêts et à imprimer en première page des excuses à l'ancienne actrice.

Joelle Rich a déjà défendu son petit ami

Rich a également représenté Depp dans son procès en diffamation contre le Sun qu'il a perdu en novembre 2020.

Mais attention, Joelle Rich n'est pas à confondre avec l'avocate Camille Vasquez, qui avait défendu Johnny Depp lors de son procès avec Amber Heard et qui avait été soupçonnée d'entretenir des rapports plus qu'amitieux avec l'acteur. Cette dernière a nié en bloc. Plus tard, le Daily Mail a révélé qu'en fait l'avocate était en réalité en couple avec Edward Owen, le cadre britannique de WeWork (société connue pour gérer de l'immobilier en Europe).